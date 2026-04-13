(Foto) Ovo je Nataša (19) koja je poginula kod Aleksinca: Roditelji zavijeni u crno zbog smrti jedinice
Mondo pre 1 sat | Jovana Radovanović
Saobraćajna nesreća se dogodila u selu Donji Adrovac nadomak Aleksinca.
U toj nesreći tri osobe su povređene, uključujući i vozača D.T. (23) koji je, kao i suvozač, zadobio lake telesne povrede. Još jedna tinejdžerka (18) povređena je tom prilikom i ona se nalazi u teškom stanju. - Devojka se nalazi u stanju životne ugroženosti i lekari intenzivno prate njeno stanje. Teško povređena devojka (18) zadobila je ozbiljnu multitraumu, hirurški je zbrinuta i nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji u UKC "Niš". Vozač