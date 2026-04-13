Nikola Jokić morao na teren, znate kako se to završilo: Igrao se u NBA i kvalifikovao za MVP nagradu

Najbolji košarkaš na svetu Nikola Jokić morao je da nastupi u poslednjem ligaškom meču aktuelne NBA sezone, kako bi bio u konkurenciji za nagrade koje će najjača liga na svetu podeliti.

Iako je sada već gotovo sigurno da Jokić neće osvojiti MVP priznanje iako je bez dileme najbolji igrač lige, postoje i druge nagrade za koje se centar Denvera kvalifikovao nastupom protiv San Antonio Sparsa u 82. meču sezone. A kada je već morao na teren, zašto da ne bude najbolji? Nikola Jokić je svih 18 minuta na ovom meču odigrao u prve dve četvrtine, a za to vreme je postigao 23 poena i upisao osam skokova. Da je želeo da igra celu utakmicu, brojke bi mu ponovo