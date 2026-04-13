Očekuju nas snažni udari vetra, evo gde će biti obilnih padavina: Prognoza RHMZ-a za sredinu aprila

Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a, nakon perioda koji su obeležili slabi jutarnji mrazevi sledi porast i jutarnjih i dnevnih temperatura.

Izolovana (retka) pojava prizemnog jutarnjeg mraza na 5 cm tla očekuje se još danas (13.04.), dok će dnevne temperature tokom većeg dela druge dekade aprila biti od 18 do 23 °C, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije sutra (14.04.) Do srede (13 - 15.04.) u košavskom području i na planinama duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u Braničevu i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, uglavnom u intervalu od 60 do 85 km/h. Istovremeno