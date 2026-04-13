Tramp kritikovao i vređao papu Lava XIV, tvrdi da ne radi dobar posao u Vatikanu: Papa odgovorio - ne plašim se njegove administracije

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) oštro je kritikovao poglavara Rimokatoličke crkve papu Lava XIV da "ne radi dobar posao" u vođenju te crkve, kao i da je "veoma liberalan" i da treba da "prestane da ugađa radikalnoj levici".

Papa Lav XIV odgovorio je na oštre kritike, rekavši novinarima da su apeli Vatikana za mir i pomirenje utemeljeni u Jevanđelju i da se ne plaši Trampove administracije. "Nisam obožavalac pape Lava", objavio je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social). On je napisao da je papa "slab po pitanju kriminala i užasan za spoljnu politiku". "Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje", naveo je on. Tramp je kasnije objavio