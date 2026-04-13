Devojka (18) povređena kod Aleksinca u životnoj opasnosti, vozaču (23) određen pritvor

Devojka stara 18 godina, koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre dva dana u aleksinačkom selu Donji Adrovac, u stanju je životne ugroženosti, saopštio je Univerzitetski Klinički centar Niš.

Kako je navedeno, devojka ima ozbiljnu multitraumu, hirurški je zbrinuta, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i priključena je na mehaničku ventilaciju. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 4.45 sati u selu Donji Jadrovac kod Aleksinca poginula je devojka (18), dok su vozač i još jedan putnik prevezeni u Opštu bolnicu u Aleksincu, a jedna putnica u UKC u Nišu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšen je D.T. (23) zbog teškog dela protiv