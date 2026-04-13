Direktor IEA: U slučaju potrebe spremni smo da intervenišemo iz naftnih rezervi

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energetiku (IEA) Fatih Birol izrazio je nadu da neće biti potrebna još jedna intervencija iz naftnih rezervi, ali poručio je da je IEA "spremna da deluje ako energetski šok nastao zbog rata u Iranu to bude zahtevao".

U pokušaju da smiri tenzije na tržištima nafte, Međunarodna agencija za energiju koja broji 32 članice, prošlog meseca je pristala da interveniše sa 400 miliona barela nafte iz rezervi, što je do sada najveća koordinisana intervencija IEA, preneo je Rojters. SAD, najveći svetski proizvođač nafte i gasa, pristale su da oslobode 172 miliona barela iz svojih strateških rezervi nafte, dodaje Rojters. "Nadam se, veoma se nadam, da to nećemo morati da uradimo, ali ako