Nasilnička vožnja usred noći u Surčinu: Muškarac (41) vozio više od 240 kilometara na čas gde je ograničenje 100

Protiv M. P. (41) podneta je prekršajna prijava, pošto je na području Surčina upravljao brzinom od čak 243 kilometra na čas, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

M. P. je upravljao vozilom marke "aston martin" 243 kilometra na sat na delu moto-puta gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas. Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Uprava saobraćajne policije podsetila je da se do 19. aprila sprovodi akcija pojačane kontrole brzine, tokom koje će biti korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje brzine. Na auto-putevima biće merena i prosečna brzina kretanja vozila. "MUP još jednom apeluje na