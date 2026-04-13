Vučić: Usvojićemo sve preporuke ODIHR, da bismo obezbedili legitimitet i transparentnost izbora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, gostujući u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije, da su on i mašarski premijer Viktor Orban izgradili najbliže odnose između mađarskog i srpskog naroda.

Govoreći o rezulatatima parlamentarnih izbora u Mažarskoj, Vučić je istakao da je zahvalan Orbanu. "Kroz istoriju smo imali slojevite i teške odnose s Mađarskom. Ponosan sam na činjenicu što smo Orban i ja izgradili najbliže odnose između mašarskog i srpskog naroda. To je rezulat ozbiljne i odgovorne politike. Zahvalan sam Orbanu što je prihvatio prijateljstvo sa Srbijom. Verujem da to nije lako srušiti. Sa poštovanjem ću govoriti o Mađaru. Pružaćemo ruku Mađaru,