Kremlj o izborima u Mađarskoj: "Spremni za saradnju sa novim rukovodstvom"

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas, komentarišući rezultat parlamentarnih izbora u Mađarskoj, da je ta zemlja napravila svoj izbor i da ga Rusija poštuje. "Mi smo, ponavljam, zainteresovani za izgradnju dobrih odnosa sa Mađarskom, kao i sa svim evropskim zemljama.

Znamo da, nažalost, reciprocitet još nije moguć sa evropskim zemljama, ali Rusija je otvorena za dijalog", rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti. Kako Dmitrij Peskov kaže, mađarski narod je napravio svoj izbor, a Rusija ga poštuje. "Očekujemo da ćemo nastaviti naše veoma pragmatične kontakte sa novim mađarskim rukovodstvom. Čuli smo izjave, pa čak i više, o spremnosti za dijalog", rekao je portparol Kremlja. Na osnovu 97,35 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim