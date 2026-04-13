uživo Peter Mađar porazio Orbana: Mađarskoj bi mogle da stignu milijarde iz EU

Viktor Orban sinoć je priznao poraz na izborima u Mađarskoj i čestitao opozicionom protivkandidatu Peteru Mađaru na pobedi.

Prema više od 97,35 odsto obrađenih glasova, stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok Orbanov Fides osvojio 55 mesta. Prema tim rezultatima, Tisa je osvojila 93 poslanička mesta direktnim izborom kandidata, dok je 45 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke. Koalicija Fidesa i Demohrišćansko-narodne stranke osvojila je 42 poslanika na osnovu izborne liste, a 13 direktno. Ovo znači da Orban nakon šesnaestogodišnje vladavine prelazi u