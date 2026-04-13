Prekinut Editin koncert u Čačku: Bačen suzavac u klubu, pevačica se hitno oglasila

Pevačica Edita Aradinović juče je morala da prekine nastup koji je započela u jednom čačnskom klubu zbog mera bezbednosti.

Kako je objasnila na društvenim mrežama, neko iz publike je uneo suzavac u klub, zbog čega je žurka prekinuta. Inače, pevačica je u šestom mesecu trudnoće, te ne bi trebala da se izlaže ovakvim stresovima. - Čačani, žao mi je što sam morala da prekinem nastup zbog majmuna koji je prsnuo suzavac. Taman sam se zagrejala i spremala da napravimo haos.lom i belaj ali biće prilike neki drugi put! Drago mi je da sam osetila vašu energiju, i videla neke drage ljude -