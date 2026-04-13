Profil Petera Mađara: Potekao iz Orbanovih redova, politički uspon počinje nakon što je tajno snimao razgovor sa svojom ženom…

Pre nešto više od dve godine bio je nepoznata figura u mađarskom javnom životu. Gotovo ni iz čega izgradio je najveću opozicionu stranku, koja je posle 16 godina pobedila Fides Viktora Orbana, dugo smatran nepobedivim.

Mađar je oduvek želeo značajan uticaj, ali je dugo čekao da pronađe mesto u visokoj politici. Ovaj 45-godišnji političar potiče iz budimpeštanske porodice pravnika, a i sam je diplomirao pravo 2004. godine. Dve godine kasnije usledio je još jedan važan trenutak – oženio se pravnicom Judit Varga, koja je izgradila uspešnu karijeru. Od asistenta u Evropskom parlamentu napredovala je do ministarke pravde u vladi Viktora Orbana 2019. godine. Mađar je živeo sa njom i