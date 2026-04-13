Tramp kritikovao i vređao papu Lava XIV: Tvrdi da ne radi dobar posao u Vatikanu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) oštro je kritikovao poglavara Rimokatoličke crkve papu Lava XIV da "ne radi dobar posao" u vođenju te crkve, kao i da je "veoma liberalan" i da treba da "prestane da ugađa radikalnoj levici".

"Nisam obožavalac pape Lava", objavio je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal. On je napisao da je papa "slab po pitanju kriminala i užasan za spoljnu politiku". "Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje", naveo je on. Tramp je kasnije objavio sliku generisanu veštačkom inteligencijom u kojoj je prikazan sa ogrtačem i kako polaže ruke na čoveka koji je prikovan za krevet, u stilu sveštenika. Nebo iznad bilo je ispunjeno