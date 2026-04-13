Tramp najavio blokadu Ormuskog moreuza za nekoliko sati, iz Irana prete: "Sa nostalgijom ćete gledati na gorivo od 4–5 dolara"…

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će američka mornarica započeti blokadu brodova u Ormuskom moreuzu, nakon neuspešnih pregovora sa Iranom tokom vikenda. Prema američkoj Centralnoj komandi, blokada počinje u ponedeljak u 10 časova po istočnoameričkom vremenu (ET), odnosno u 16 časova po srednjevropskom.

Odluka je usledila nakon maratonskih razgovora u Pakistanu, gde su se američka i iranska delegacija sastale licem u lice, ali bez konkretnog rezultata. Pregovori su trajali tokom noći između subote i nedelje, a kao ključna prepreka izdvojeno je odbijanje Irana da odustane od razvoja nuklearnog programa. Potpredsednik SAD Džej Di Vens potvrdio je da sporazum nije postignut, nakon čega su obe delegacije napustile pregovore. Tramp je potom poručio da će američke snage