VIDEO Jokić iskoristio specijalno izuzeće u NBA i ostao u MVP trci: "Savio" pravila i iskoristio svaku rupu, Denver pobedom osigurao odličnu poziciju

Odradio je posao u prvom poluvremenu, a onda je mogao da se zavali i da uživa u meču sa najboljeg sedišta u dvorani.

Znali su svi pre početka meča da će Denver Nagetsi "ispoštovati pravila" kako je to ocenio trener Dejvid Adelman. To je značilo da će Jokić odigrati nešto više od 15 minuta kako bi bio u konkurenciji za sve individualne nagrade u sezoni. Pre ovog meča je nastupio na 64 meča, a minimum lige je 65 odigranih mečeva. Srpski as je tako na parketu proveo 18 minuta u prvom poluvremenu, ali je i to bilo dovoljno da postigne 23 poena uz osam skokova i jednu asistenciju.