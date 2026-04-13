Zemljotres jačine 4,7 stepeni pogodio Tursku

Epicentar u moru nedaleko od Antalije

Tursku je danas pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od šest kilometara i udaljenosti od 115 kilometara od Antalije. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres nije trajao dugo, ali se osetilo ljuljanje,