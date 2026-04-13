Mađar šokirao prvim izjavama: Skoro k'o Orban - evo šta je poručio Srbiji! (video)

Mađarska će učiniti sve što je moguće da diverzifikuje snabdevanje energentimanakon dolaska na vlast partije Tisa, ali to ne znači odustajanje od isporuka iz Rusije, izjavio je lider ove mađarske strane stranke Peter Mađar.

„Ne možemo da promenimo geografiju. Rusija će ostati ovde, Mađarska će ostati ovde. Učinićemo sve što možemo za diverzifikaciju. To ne znači da ćemo odustati (od isporuka iz Rusije)“, istakao je Mađar na međunarodnoj konferenciji za novinare. Prema njegovim rečima, prekid isporuka ruske nafte preko naftovoda „Družba“ ugrožava snabdevanje Mađarske energentima. „Uvek ćemo se truditi da kupujemo naftu po najnižoj mogućoj ceni i sa maksimalnom pouzdanošću, ali