Ministar Stanković: Šaljemo inspekcije u 250 visokoškolskih ustanova, to nije represija

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je obrazovanje u Srbiji u stanju funkcionalne normalnosti i da se nastava odvija na svim nivoima obrazovanja.

On je za televiziju Prva rekao da je Ministarstvo prosvete najavilo da će se posle policijske i tužilačke istrage u vezi sa smrću devojke čije je telo pronađeno ispred Filozofskog fakulteta, prosvetna inspekcija pozabaviti bezbednosnim protokolima koji se odnose na zgrade visokoškolskih ustanova. "To nije represivna mera", rekao je Stanković i dodao da inspekcija nije istražni organ, već da se ispituje da li su fakulteti pravilno postupali kada je reč o bezbednosti