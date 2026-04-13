Istoričar Ćurčić: Orban imao srdačne odnose i sa Đinđićem, Koštunicom i Tadićem

Ćurčić je u izjavi za agenciju Beta kazao da su odnosi Vučića i Orbana bili kompleksni od 2012. do 2015. godine, posebno tokom migrantske krize, ali da su na kraju pronašli zajednički jezik koji je trajao sve do silaska Orbana sa vlasti.

U Mađarskoj su u nedelju održani parlamentarni izbori na kojima je pobedila opoziciona stranka Tisa koju predvodi Peter Mađar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je jutros Mađaru, a pre nekoliko dana je javno podržao njegovog protivkandidata Orbana, sa kojim je negovao prijateljske odnose. Ćurčić je agenciji Beta kazao da su srpsko-mađarski odnosi određeni tradicionalnim temama, poput pitanja nacionalnih manjina. “U Mađarskoj živi nekoliko hiljada Srba