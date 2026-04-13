Papa Lav uzvratio na Trampove kritike: Uvek ću moliti za mir, ne bojim se Trampove administracije

“Staviti moju poruku u istu ravan sa onim što je predsednik pokušao da uradi ovde, mislim da je to nerazumevanje šta je poruka Jevanđelja”, rekao je prvi američki papa agenciji Asošiejted pres (AP) tokom putovanja za Alžir.

On je rekao da sa Trampom neće ulaziti u raspravu. “Neću se ustručavati da objavim poruku Jevanđelja i pozovem sve ljude da traže načine za izgradnju mostova mira i pomirenja, i da traže načine da izbegnu rat kad god je to moguće”, dodao je on. Papa je potvrdio da se ne plaši Trampove administracije. Tramp je sinoć na društvenim mrežama oštro kritikovao papu, rekavši da on “ne radi baš dobar posao” u vođenju crkve i da je “veoma liberalan”. “Nisam obožavalac pape