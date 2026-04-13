Devojka povređena u udesu u životnoj opasnosti, vozaču određen pritvor

Osamnaestogodišnjakinja teško povređena u saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca i dalje je u životnoj opasnosti, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.

„Pacijentkinja sa ozbiljnim multitraumama, hirurški zbrinuta, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja. U stanju je životne ugroženosti“, naveli su iz ove zdravstvene ustanove. Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se u selu Donji Adrovac kod Aleksinca, kada je automobil sleteo s puta i udario u betonsku prepreku, a potom i u stub. Zbog sumnje da je izazvao udes, uhapšen je D. T. (23) iz Aleksinca, koji je, prema navodima policije, upravljao vozilom u