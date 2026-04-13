Mađar pozvao predsednika da mu što pre poveri mandat: Nema vremena za gubljenje

Lider mađarske stranke Tisa Peter Mađar rekao je, nakon pobede na parlamentarnim izborima, da će prvi koraci buduće mađarske vlade biti mere protiv korupcije, pristupanje Mađarske Evropskom javnom tužilaštvu i osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine. Pozvao je i predsednika Mađarske Tamaša Šuljoka da mu što pre poveri mandat jer "nema vremena za gubljenje".

Peter Mađar je, dan nakon ubedljive pobede Tise na parlamentarnim izborima, rekao da će raditi i na donošenju zakona da pojedinac može da obavlja premijersku funkciju u najviše dva mandata, prenosi mađarski portal Indeks. Naglasio je da je jedan od najvažnijih zadataka ponovno otvaranje sredstava Evropske unije, kao i da je već razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Zahvalio je Rusiji i Kini što su otvorene za pragmatičnu saradnju, kao