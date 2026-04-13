Pezeškijan: Glavna prepreka sporazumu dupli standardi SAD; Tramp: Veoma prijateljski razgovori

Sporazum Irana i SAD , kojem je posredovao Pakistan, nije postignut. Donald Tramp navodi da Teheran neće da odstupi od nuklearnog programa, dok Masud Pezeškijan okrivljuje dvostruke standarde američke strane. Američki predsednik tvrdi da će marinci blokirati ulazak i izlazak brodova iz Ormuskog moreuza, kao i da će taj tesnac očistiti od mina. IRGC tvrdi da je Ormuski moreuz pod njihovom kontrolom. IDF i dalje sprovodi akcije u Libanu.

Pregovori u Islamabadu nisu urodili plodom. Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je da se Iran nije obavezao da će se odreći nuklearnog oružja. Američki pregovarači dali su svoju konačnu i najbolju ponudu, ali je Teheran odbio da prihvati američke uslove za sporazum, rekao je Vens. S druge strane, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da su Iran i SAD postigli dogovor u Islamabadu o nizu pitanja, ali da su "dva ili tri ostala