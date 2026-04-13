Putniković: Finansijeri i kompanije pojačavaju pritisak na Vašington i Teheran oko Ormuskog moreuza

Eskalacija krize u Ormuskom moreuzu dovodi u pitanje globalno snabdevanje energentima i dodatno uzdrmava tržišta nafte i gasa. Urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković upozorava da bi potpuna blokada saobraćaja značila manjak oko petine svetske nafte i gasa, što bi neizbežno izazvalo novi talas rasta cena. Ističe da će zbog ogromnih finansijskih gubitaka pritisak finansijera i kompanija rasti i na Vašington i na Teheran, kako bi se prolaz kroz moreuz što pre normalizovao.

Ormuski moreuz faktički je zatvoren za slobodnu plovidbu. Svaki brod koji prođe iransku blokadu i za to plati taksu Teheranu sačekaće američka vojna flota i sprečiti ga da nastavi put, objavio je juče američki predsednik Donald Tramp. Pod tim uslovima svet će i dalje biti bez 20 odsto nafte i gasa koje je pre rata dobijao sa Bliskog istoka – a Srbija istovremeno čeka i na američko odobrenje da licenca za rad Naftne industrije Srbije bude produžena i posle 17.