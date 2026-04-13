Zvezda arhivirala Kluž i odmorila nosioce za meč sezone u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Kluža rezultatom 86:76 (25:19, 26:20, 15:23, 20:14) u okviru sedmog kola top 8 faze ABA lige.

Zvezda je napravila dobru uvertiru pobedom nad rumunskom ekipom pred najvažniji meč u sezoni i gostovanje Real Madridu u Evroligi. Osim početnih nekoliko minuta ekipa Kluža je sve vreme bila uglavnom u osetnijem zaostatku. Saša Obradović je uspeo da odmori nosice pred meč sa Madriđanima, a ovaj susret u civilu je posmatrao Kodi Miler-Mekintajer. Crveno-beli su ovom pobedom stigli do 18. trijumfa i zadržali šanse da na drugom mestu na tabeli završe ovu fazu