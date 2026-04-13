Danas počinje prolećno zasedanje MMF i Grupacije Svetske banke u Vašingtonu

VAŠINGTON - Prolećno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke "Spring Meetings" počeće danas u Vašingtonu, a glavne teme biće kako stabilizovati globalni rast u uslovima geopolitičkih previranja i tehnoloških transformacija.

Aprilsko zasedanje, koje traje do 18. aprila, okupiće guvernere centralnih banaka, ministre finansija i razvoja, lidere privatnog sektora, predstavnike civilnog društva i akademsku zajednicu kako bi razgovarali o globalnoj ekonomiji, stabilnosti finansija i smanjenju siromaštva. Zasedanje će početi nizom uvodnih bilateralnih i konsultativnih sastanaka, koji služe za koordinaciju stavova i razgovore o saradnji pre glavnih diskusija. Direktorka MMF Kristalina