Studija: Herbicid glifosat remeti ponašanje pčela čime ugrožava oprašivanje i prinose

VAŠINGTON - Herbicid glifosat, široko korišćen u poljoprivredi, ne ubija pčele direktno, ali narušava njihove moždane funkcije i ponašanje, što može da ima ozbiljne posledice po oprašivanje i globalnu prehrambenu bezbednost, pokazali su rezultati istraživanja objavljeni u časopisu "Journal of experimental biology".

U savremenoj poljoprivredi pesticidi se koriste za uklanjanje neželjenih biljaka kako bi usevi ravnomerno rasli, ali nova istraživanja ukazuju na složenije posledice takve prakse, posebno po pčele kao ključne oprašivače. Iako se dugo smatralo da je glifosat relativno bezbedan za insekte jer deluje na biološke procese prisutne u biljkama, a ne u životinjama, nova istraživanja dovode tu pretpostavku u pitanje, prenela je Al Džazira. Naučnici su u eksperimentima