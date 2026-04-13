Teheran: Moguće posledice po Bab el-Mandab ako dođe do poteza u Ormuskom moreuzu

TEHERAN - Sjedinjene Američke Države mogle bi da izgube kontrolu nad moreuzom Bab el-Mandab ukoliko preduzmu akcije protiv Ormuskog moreuza, prenela je agencija Tasnim, pozivajući se na obavešteni izvor u Teheranu.

U izjavi se navodi da su pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o pomorskoj blokadi i ograničavanju brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz ocenjene kao "neefikasne" i da ne doprinose rešavanju krize. Izvor tvrdi da bi takvi potezi mogli da imaju posledice po širi region, uključujući i strateški važan Bab el-Mandeb moreuz, uz upozorenje da bi to povećalo troškove transporta energije i globalne trgovine. Saopštenje je usledilo nakon što je Tramp ranije kazao