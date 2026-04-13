Vučić čestitao Mađaru pobedu: Verujem u nastavak dobre saradnje Mađarske i Srbije

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas lideru stranke Tisa Peteru Mađaru pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj i poručio da veruje u nastavak dobre saradnje Srbije i Mađarske.

"Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan sam Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim", napisao je Vučić na platformi Iks. Na osnovu 97,35 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana