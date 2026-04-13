Žena na koju su pale merdevine puštena kući; Mićin: Naložena hitna reakcija svih službi

NOVI SAD - Danas su oko 14 časova pale drvene merdevine sa Tržnog centra "Nork", na uglu Bulevara Mihajla Pupina i Jevrejske ulice u Novom Sadu i povredile pedesetpetogodišnju ženu.

Po rečima portparola Zavoda za urgentnu medicinu, dr Zorana Krulja, lekarska ekipa intervenisala po prvom prioritetu. Ona je nakon inicijalnog zbrinjavanja na licu mesta, sa višestrukim povredama, prevezena u Urgentni centar Vojvodine u svesnom stanju. Nakon obavljene kompletne dijagnostike, pružene lekarske pomoći i obrade rana, pacijentkinja je puštena na dalje kućno lečenje, potvrđeno je iz Kliničkog centra Vojvodine.