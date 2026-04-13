Zvezda savladala Kluž, poraz Mege, Dubai pobedio Budućnost

BEOGRAD - Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu ekipu Kluža rezultatom 86:76 (25:19, 26:20, 15:23, 20:14) u meču sedmog kola Top 8 faze ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bili su Ognjen Dobrić i Džered Batler sa po 14 postignutih poena. Tajson Karter je postigao i Ebuka Izundu ubacili su po 11 poena, dok je Nikola Kalinić zabeležio devet. U redovima Kluža istakao se Mič Krik sa 22 poena. Ajverson Molinar i Dušan Miletić postigli su po 16 poena, a Fats Rasel je ubacio 14. Kluž je imao je prednost tokom većeg dela prve četvrtine, ali je Zvezda serijom 9:0 povela 25:19 posle 10 minuta igre. Zvezda je