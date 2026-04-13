Šta treba znati o američkoj pomorskoj blokadi Irana

Američka pomorska blokada brodova koji ulaze u iranske luke i priobalna područja stupila je na snagu, nakon neuspješnih mirovnih pregovora između američkih i iranskih pregovarača tokom vikenda.

Time je otvorena dilema: rizikovati napad sa iranskih objekata u blizini Ormuskog moreuza ili se uzdržati i nadati da će se sustići brodovi koji izlaze na otvoreno more. Ovaj potez je najnoviji pokušaj američkog predsjednika Donalda Trumpa da primora Iran na ustupke, uključujući obavezu da neće tražiti nuklearno oružje ili sredstva za njegovu izgradnju. Američka pomorska blokada dolazi nakon više od mjesec dana vazdušnih udara i dugotrajnih ekonomskih sankcija.