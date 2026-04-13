Vremenska prognoza za ponedeljak, 13. april: Ujutru vedro, tokom dana oblačno i toplo

Vreme u Srbiji će danas ujutru u većem delu zemlje biti delimično vedro sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, a na jugozapadu se očekuje umereno naoblačenje, koje će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, u košavskom području, na planinama i na Kosovu povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni južni i jugoistični vetar. Najniža temperatura biće od nula do devet stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine očekuje se krajem dana i u toku noći između ponedeljka i utorka. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti delimično vedro, a u toku dana vetrovito uz umereno