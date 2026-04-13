Vremenska prognoza za utorak, 14. april: Promenljivo oblačno, kišno i vetrovito

Vreme u Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren i jak vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od pet do 13, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena, u Timočkoj Krajini oko 15 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra biti umereno oblačno i vetrovito, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar,