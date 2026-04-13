Vučić: Očekujem da uskoro potpišemo međudržavni sporazum sa MOL-om oko NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da Srbija i mađarski „MOL“ uskoro potpišu „šerholder ugovor“, odnosno međudržavni sporazum u postupku kupovine udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS). „To nije lako potpisati, jer oni imaju neke teške uslove, mi imamo neke teške uslove za njih.

U svakom slučaju, naši se tiču rada Rafinerije i činjenice da ne možemo da dobijemo više obaveza nego što smo ih imali u odnosu sa Rusima. Oni imaju neke svoje zahteve ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje i to rešiti“, rekao je Vučić za RTS. Dodao je da je opredeljenje „MOL-a“ da se nastave razgovori sa Srbijom ruskim partnerom u NIS-u (Gasprom), kako bi sve bilo završeno u dogovorenom roku. „Taj rok je produžen do 22. maja, a do 17. aprila imamo licencu.