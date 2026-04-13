(VIDEO) Prvi Evropljanin ikada u NBA plej ofu: Sve dugujem Srbiji

Darko Rajaković je osvojio peto mesto u Istočnoj konferenciji sa Toronto Reptorsima i postao prvi Evropljanin u istoriji koji je kao glavni trener odveo NBA tim u doigravanje.

Nije to mnogo impresioniralo srpskog stručnjaka rođenog u Čačku. „Nije ni bilo mnogo glavnih trenera iz Evrope na klupi, tako da to nije neki uspeh“, rekao je 47 – godišnji Rajaković. Ipak nije propustio priliku da zahvali Srbiji i srpskoj košarci na svemu što je uradio. „Rođen sam i odrastao u Srbiji. Živeo sam tamo 30 godina, pre nego što sam otišao u Španiju. U Srbiji sam počeo da igram, tu sam počeo i trenersku karijeru. Mnogo je igrača i trenera iz domovine,