Jedna od najgorih sezona ikad, ali Dag Kristi ostaje!

Košarkaški klub Sakramento zadržaće trenera Daga Kristija i u narednoj sezoni, uprkos tome što je ekipa imala jednu od najlošijih sezona u istoriji franšize u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Izvor agencije Asošiejted pres naveo je da će Kristi predvoditi ekipu u drugoj godini svog ugovora, u kome je opcija za nastavak saradnje i za sezonu 2027/2028. Kristi je angažovan kao privremeni trener nako što je otpušten Majk Braun u sezoni 2024/2025, a do kraja sezone Kingsi su imali 27 pobeda i 24 poraza pre nego što su završili takmičenje u plej-inu. Po završetku prošle sezone Sakramento je angažovao Skota Perija za generalnog menadžera i odlučili su da