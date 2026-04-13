Darkov urlik i poruka: Uspesi srpske košarke zaslužni za moju poziciju u NBA /video/

Trener Toronta Darko Rajaković izjavio je da su uspesi srpske košarke zaslužni za njegove rezultate u NBA ligi. Rajaković (47) je postao prvi evropski stručnjak koji je kao glavni trener odveo jedan tim u plej-of NBA lige.

Amerika, NBA liga, ostatak Evrope i sveta čuli su Rajakovićev urlik, po ulasku u svlačionicu nakon što je Toronto posle četiri godine obezbedio plej-of. „Porodica“, to je reč koju je upotrebio Čačanin nakon kolektivnog pozdrava, dodajući da je ekipa dosta uradila na grupnom, kao i na kolektivnom planu, ali da mora da se ide dalje. Da ne smeju tim da se zadovolje. Zatim je Rajaković, koji je postao prvi trener iz Evrope koji je uveo jedan NBA tim u plej-of,