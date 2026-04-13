Patrijarh Porfirije obišao imanje manastira Visoki Dečani na Veliki ponedeljak

Patrijarh srpski Porfirije obišao je danas, na Veliki ponedeljak, posle svete Liturgije, imanje manastira Visoki Dečani, saopšteno je iz SPC.

U pratnji mitropolita raško-prizrenskog Teodosija i arhimandrita Save, igumana dečanskog, patrijarh se upoznao sa svakodnevnim životom, radom i podvigom monaškog bratstva, kao i sa njihovim trudom koji ulažu u očuvanje i unapređenje manastirskog imanja, koje predstavlja važan deo opstanka i samodovoljnosti ove drevne srpske svetinje. Obilazak je protekao u duhu vaskršnje ljubavi i zajedništva, uz razgovor o značaju očuvanja duhovnog i materijalnog nasleđa manastira