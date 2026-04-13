Peter Mađar se obratio nakon izborne pobede: "Toliki broj glasača je velika čast i odgovornost"

Opozicioni mađarski političar Peter Mađar obratio se nakon što je njegova stranka Tisa juče pobedila na parlamentarnim izborima.

Ovo je njegova prva konferencija za novinare otkako je sadašnji premijer Viktor Orban priznao poraz. "Uverljiva pobeda stranke je pobeda Mađarske, 138 mandata je pripalo stranki Tisa, ali još se broje glasovi u svetu. Računamo da će se ishod okrenuti na stranu stranke Tisa i da možemo imati 142 mandata. Ovo je neviđeni broj ljudi glasao je za jednu stranku", reako je Mađar okupljenim novinarima. "Toliki broj glasača je velika čast i odgovornost, ali početak novoga