Poznato stanje devojke koja je povređena u nesreći kod Aleksinca: Lekari joj se bore za život

Jedna devojka poginula je u saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca, a tri osobe su povređene, među kojima devojka, koja je u teškom stanju.

Vozilom je upravljao D. T. (23), dok je na suvozačevom mestu bio mladić koji je vlasnik automobila, a na zadnjem sedštu poginula Nataša A. (19) i njena drugarica (18). Natašina vršnjakinja je sa izuzetno teškim povredama prevezena u UKC Niš. Ona je i dalje u teškom stanju, životno je ugoržena i lekari intenzivno prate njeno stanje. Povređena 18-godišnja devojka je zadobila ozbiljnu multitraumu. Hirurški zbrinuta i smeštena je na jedinicu intenzivnog lečenja, gde se