Poznato stanje žene na koju je pao deo drvene konstrukcije sa tržnog centra u Novom Sadu

Drvena konstrukcija, deo skele na tržnom centru "Nork" u Novom Sadu pala je danas, a tom prilikom je povređena jedna žena, koja je u svesnom stanju prevezena u Urgentni centar.

Kako je saopštila Služba za odnose s javnošću Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, primljena je pacijentkinja sa povredama zadobijenim na ulici nakon pada dela skele, prenosi 192_rs. Dovezla ju je ekipa Službe hitne medicinske pomoći. Pacijentkinja D. L. (55), nakon obavljene kompletne dijagnostike, pružene lekarske pomoći i obrade rane, je puštena na dalje kućno lečenje, saopštila je Služba za odnose s javnošću UKC Vojvodine. (Telegraf.rs / 192_rs)