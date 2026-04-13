"Sve što želimo sebi, želimo i Albancima": Patrijarh Porfirije u Dečanima poslao snažnu poruku

Patrijarh srpski Porfirije sastao se danas u manastiru Visoki Dečani sa stipendistima Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova sa Kosova i Metohije i u razgovoru sa njima istakao da je na nama da budemo bolji Bogu i bolji ljudima i da se molimo da svi drugi ljudi i narodi budu bolji sebi i nama.

Patrijarh je u razgovoru sa stpendistima istakao da će uvek biti sa njima kako bi zajedno slavili Gospoda. "Ja znam da vama nije jednostavno i lako, ali verujte da ovo što sam rekao istinski osećamo", rekao je patrijarh. On je ukazao da je na nama da se trudimo da budemo Božja, deca Hristova i da sve što želimo sebi, svojim roditeljima, svojim rođacima, svom narodu, to želimo i onima sa kojima živimo. "I da budem konkretan: da sve što želimo sebi želimo i