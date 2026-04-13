Brisel odmah krenuo sa ucenama: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

EU je postavila 27 uslova Peteru Mađaru, lideru stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Novosti O tome piše „Fajnenšel tajms“. Uslovi uključuju deblokiranje evropskog kredita Ukrajini, ukidanje veta na sankcije protiv Rusije i "sprovođenje reformi u zemlji". Zauzvrat, Mađarskoj će biti odblokirano 35 milijardi dolara zamrznutih subvencija. - Naš pristup je: hajde da odlučnije delujemo protiv njega [Mađara]. Ako oni ispune svoja obećanja, i mi ćemo - rekao je jedan visoki zvaničnik EU.