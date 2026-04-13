Reakcija Vatikana: Oglasili se povodom skandaloznih izjava Trampa na račun pape

PODSEKRETAR Vatikanskog odeljenja za kulturu i obrazovanje Antonio Spadaro ocenio je da kritike koje je američki predsednik Donald Tramp uputio papi Lavu XIV ne predstavljaju običan politički sukob, već, kako tvrdi, ukazuju na "širu nelagodu političke moći prema moralnom autoritetu".

Spadaro je naveo da se politička moć često okreće protiv "moralnog glasa" kada ne može da ga kontroliše, dodajući da u takvim slučajevima pokušava da ga "delegitimiše umesto da sa njim polemiše". Donald J. #Trump targets #PopeLeo XIV—and in doing so, reveals a deeper unease. When political power turns against a moral voice, it is often because it cannot contain it. Trump does not argue with Leo;