Tramp obrisao objavu u kojoj je prikazan kao Isus: Objava je bila široko kritikovana - Papa Lav 14. sve glasniji po pitanju rata u Iranu

OBJAVA u kojoj je američki predsednik Donald Tramp prikazan kao Isus izbrisana je sa predsednikovog naloga na društvenim mrežama, preneli su danas američki mediji.

Foto: Jutjub printskrin/ Associated Press Slika na kojoj je Tramp prikazan kao ''Hristoliki čovek koji leči bolesne okružen američkim zastavama i orlovima'', objavljena je na Trampovoj društvenoj mreži Truth Social u nedelju uveče, nedugo nakon što je predsednik SAD kritikovao papu Lava 14. zbog govora protiv rata sa Iranom, prenosi Si-en-en. Objava je bila široko kritikovana kao bogohulna, ali na predsednikovom nalogu link do sporne objave sada vodi do stranice na