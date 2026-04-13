Vučić: Mađar nema šta da istražuje u Srbiji, neka kaže ko kumuje odnosima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u najnovijem obraćanju naciji odbacio tvrdnje budućeg premijera Mađarske Petera Mađara u vezi sa navodno planiranim terorističkim napadom kod Kanjiže. Poručio je da Mađar „nema šta da istražuje u Srbiji“, pozivajući ga da objasni svoje tvrdnje o odnosima regionalnih lidera. „Da ne brinem o odnosima između Mađarske i Srbije nazvao bih tu izjavu glupom", rekao je on

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ponovo se obratio naciji, ovog puta gostujući u dnevniku RTS-a. Vučić je pozvao pobednika parlamentarnih izbora u Mađarskoj Petera Mađara da kaže ko „kumuje“ velikom prijateljstvu između njega, Viktora Orbana, ali i Roberta Fica, ako zna i poručio da Srbija nije njegova zemlja. Vučić je upitan da prokomentariše izjavu Mađara koju je dao za N1. „On je rekao da zna ko kumuje takvim odnosima između Orbana, Vučića i Fica. Ja