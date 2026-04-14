BBC vesti na srpskom

Američka blokada iranskih luka je 'kockanje': Može li da funkcioniše

Od početka rata, Iran je nastavio da izvozi naftu kroz Persijski zaliv i tako zarađuje mnogo novca, dok je drugim zemljama u regionu otežao ili onemogućio izvoz. SAD bi blokadom mogle da prekinu taj izvoz, što bi Teheran odseklo od glavnog izvora prihoda i dodatno oslabilo njegovu privredu.

BBC News pre 40 minuta  |  Pol Adams - BBC Njuz
Brod u Ormuskom moreuzu, blizu Omana, 12. aprila 2026.
Brod u Ormuskom moreuzu, blizu Omana, 12. aprila 2026.

Nema sumnje da američka vojska može da blokira brodove koji ulaze i izlaze iz Persijskog zaliva.

A pitanje je - zašto?

„Mislim da je to izvodljivo“, rekao je Mark Montgomeri, penzionisani američki kontraadmiral za BBC.

„I svakako je manje rizično od alternative, koja bi bila da se Iranci nasilno potisnu i stvore uslovi za konvoj“, dodao je.

Neke od mogućnosti koje je američki predsednik Donald Tramp pominjao poslednjih nedelja, kao što su zauzimanje ostrva Karg ili vojna pratnja konvoja kroz Ormuski moreuz, pokazale bi se opasnim i potencijalno skupim.

Američke snage koje bi učestvovale izložile bi se napadu iranskih raketa, dronova i brzih čamaca.

Moguće prisustvo mina u vodi takođe bi moglo da bude opasno.

Nasuprot tome, blokada omogućava američkim ratnim brodovima da se bezbedno motaju daleko od obale u vodama Omanskog zaliva, prate brodove koji izlaze iz iranskih luka i susreću ih.

„To manji rizik, jer je područje moreuza manje i ograničeno“, rekao je admiral Montgomeri.

Američka mornarica ima sva sredstva koja su joj potrebna za takvu operaciju - specijalne snage, helikoptere i brze čamce.

Nedavne blokade Venecuele i Kube pokazuju da je to moguće.

ormuski moreuz i omanski zaliv
iranske luke
iranske luke u persijskom zalivu detaljno
Početkom januara, zaplena ruskog tankera za naftu Marinera u severnom Atlantiku, dokazuje da ovakve operacije mogu da se izvode gotovo svuda.

Centralna komanda SAD (Centcom) kaže da će se najnovija blokada „nepristrasno sprovoditi protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja“, ali da brodovi koji koriste neiranske luke neće biti zaustavljani.

Brodovi koji prevoze humanitarnu pomoć, dodaje američka vojna komanda, biće dozvoljeni, ali „podložni inspekciji“.

Ali hoće li funkcionisati?

iranske rute plovidbe kroz ormuski moreuz
Logika je jasna.

Od početka rata 28. februara, Iran je nastavio da izvozi naftu kroz Persijski zaliv i tako zarađuje mnogo novca, dok je drugim zemljama u regionu otežao ili onemogućio izvoz.

SAD bi blokadom mogle da prekinu taj izvoz, što bi Iranu uzelo glavni izvor prihoda i dodatno oslabilo njegovu ekonomiju.

Ali Iran, koji je već pokazao veliku otpornost uprkos više od mesec dana napada, verovatno smatra da može da izdrži još jedan talas pritiska.

Posebno zato što bi svaka nova blokada verovatno dodatno podigla cene nafte.

proizvođači i izvoznici nafte - zemlje Perijskog zaliva i uvoznici
„Iranci veruju da mogu da nadvladaju ovo“, rekao je za BBC Dejvid Saterfild, bivši specijalni izaslanik SAD za humanitarna pitanja na Bliskom istoku.

Dodao je „da će SAD osetiti bol zbog cena nafte i da će države Zaliva na kraju izvršiti pritisak na SAD da ponovo otvore moreuz.“

Vašington, kaže on, nije uzeo u obzir čeličnu odlučnost Irana.

„Misle da su pobedili“, rekao je.

„Iranci veruju da mogu da apsorbuju više bola tokom dužeg perioda nego što to mogu njihovi protivnici.“

Pomorski stručnjaci prate brodove koji izlaze iz iranskih luka i prolaze kroz Ormuski moreuz kako bi videli kakav će uticaj imati američka blokada.

„Bukvalno gledam brodove koji sada prolaze“, kaže Mišel Vize Bokman, analitičarka pomorske obaveštajne službe.

„Da sam pomorac, bila bih veoma zabrinuta.“

Pogledajte video: Zašto je Ormuski moreuz toliko važan za svetsku trgovinu

Prethodnih 48 sati je bio period najprometnijeg saobraćaja kroz Ormuski moreuz od početka rata krajem februara, ukazuje Mid.

„Izgledalo je kao da gomila brodova pokušava da izađu“, kaže on.

S obzirom da se trenutno vrlo malo kreće, može proći neko vreme - ako uopšte prođe - pre nego što američka mornarica počne da presreće brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka.

Primirje i dalje traje, a rat u Iranu se sada pretvorio u sukob dve suprotstavljene blokade, dok je svetska ekonomija uhvaćena u sendviču između njih.

Pogledajte: Put kroz Ormuski moreuz sa kapetanom Jankovićem

S obzirom da je Kina navodno igrala ulogu u ubeđivanju Irana da učestvuje u dugim diplomatskim razgovorima proteklog vikenda u Pakistanu, Vašington se možda nada da će se njegov najnoviji potez pretvoriti u dalji pritisak Pekinga.

Kina je najveći svetski uvoznik iranske nafte.

Iako poseduje ogromne strateške rezerve, teško da može sebi da priušti dugotrajan prekid u snabdevanju.

Najnoviji potez Donalda Trampa je kockanje.

Njegovi efekti bi uskoro mogli da se osete.

(BBC News, 04.14.2026)

Počela američka blokada iranskih luka

BBC News pre 2 sata
Tri pitanja u srži spora Trampa i pape Lava Četrnaestog

Tri pitanja u srži spora Trampa i pape Lava Četrnaestog

BBC News pre 40 minuta
Žena španskog premijera optužena za korupciju

Žena španskog premijera optužena za korupciju

BBC News pre 3 sata
Svet divljih životinja kroz objektiv preminulog snimatelja 'Planete Zemlje'

Svet divljih životinja kroz objektiv preminulog snimatelja 'Planete Zemlje'

BBC News pre 2 sata
Kako je Mađar „oslobodio Mađarsku" i kakav Šesti oktobar želi

Kako je Mađar „oslobodio Mađarsku" i kakav Šesti oktobar želi

BBC News pre 50 minuta
BLOG UŽIVO Brodovi probijaju blokadu Ormuskog moreuza, napad u Omanskom zalivu, lideri EU zakazuju samit

Blumberg: Novi pregovori SAD i Irana mogući u Turskoj ili Egiptu. Teheran potvrdio Rojtersu da će druga runda biti opet u Pakistanu, sad se pojavili novi igrači

BLOG UŽIVO: Američka blokada Ormuskog moreuza na snazi, Iran preti odgovorom nakon neuspelih pregovora

BLOG UŽIVO: Američka blokada Ormuskog moreuza na snazi, Iran preti odgovorom nakon neuspelih pregovora

Insajder pre 1 sat
Šta pri ceni od 150 dolara po barelu nafte čeka Evropu?

"Tramp želi brzo rešenje": Da li će američka pomorska blokada prisiliti Teheran da se vrati pregovorima

"Tramp želi brzo rešenje": Da li će američka pomorska blokada prisiliti Teheran da se vrati pregovorima

NIN pre 15 minuta
(Uživo) Danas mirovni pregovori u Vašingtonu: Liban i Izrael za istim stolom, predsednik Irana uputio upozorenje SAD

(Uživo) Danas mirovni pregovori u Vašingtonu: Liban i Izrael za istim stolom, predsednik Irana uputio upozorenje SAD

Mondo pre 39 minuta
SAD pokreću pomorsku blokadu Irana: Kreću lančane reakcije

SAD pokreću pomorsku blokadu Irana: Kreću lančane reakcije

B92 pre 20 minuta
Povezane vesti »

"Niste bog, ovo je neprihvatljivo" Katolici, svetski lideri i obični Amerikanci besni zbog Trampove AI fotografije: Odbio je…

"Niste bog, ovo je neprihvatljivo" Katolici, svetski lideri i obični Amerikanci besni zbog Trampove AI fotografije: Odbio je da se izvini Papi

Blic pre 0 minuta
Moskva: Dmitrijev se bavi ekonomskom saradnjom sa SAD, a ne pregovorima o Ukrajini

Moskva: Dmitrijev se bavi ekonomskom saradnjom sa SAD, a ne pregovorima o Ukrajini

Sputnik pre 0 minuta
Vens optužuje Iran za "ekonomski terorizam"; tankeri uprkos blokadi polaze Ormuski moreuz

Vens optužuje Iran za "ekonomski terorizam"; tankeri uprkos blokadi polaze Ormuski moreuz

RTS pre 0 minuta