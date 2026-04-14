Beograd: Izmene javnog prevoza u Bulevaru Zorana Đinđića

Javni prevoz u Beogradu biće izmenjen od 15. do 17. aprila zbog radova u Bulevaru Zorana Đinđića na Novom Beogradu.

Vozila sa linija 74, 75, 72N u smeru ka gradu saobraćaće trasom Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića i dalje uobičajno.

U smeru ka Bežanijskoj kosi i aerodromu "Nikola Tesla" saobraća će se odvijati redovno u oba smera u skladu sa trenutnim radovima u Dr Žorža Matea), piše u saopštenju.

Linija 18N će u smeru ka naselju Medaković 3 saobraćati na trasi Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Omladinskih brigada i dalje redovno.

U smeru ka Zemunu če saobraćati redovno i u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar.

Vozila sa linija 603N i 603N u smeru ka gradu saobraćaće na trasi Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno.

U smeru ka Ugrinovcima će saobraćati redovno.

Privremeno će biti ukinuto stajalište "Narodnih heroja" za linije 74, 75, 18N, 72N i 603N, a na izmenjenom delu trase, vozila će koristiti postojeća stajališta.

(Beta, 14.04.2026)