Beogradske elektrane: Sutra kraj grejne sezone, nastavlja se ako temperatura padne ispod 12 stepeni

Vukić je za RTS kazao da, iako se sezona formalno završava 15. aprila, postoji mogućnost da grejanje bude produženo, u zavisnosti od vremenskih prilika.

"Po odluci Skupštine grada, grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, ali može početi ranije – od 1. oktobra, i trajati do 3. maja, ukoliko temperature to zahtevaju", objasnio je Vukić.

Kako je naveo, ako prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni, nastavlja se sa grejanjem, ali je važno da se ta temperatura odnosi na ceo dan, uključujući i noć, kako građani ne bi osetili hladnoću u stanovima.

Istakao je da se sutra završava jubilarna, šezdeseta grejna sezona, koja je, kako je naveo, protekla bez većih problema.

"Ovo je jedna od najuspešnijih sezona – sa malim brojem reklamacija i kvarova, kako na proizvodnim postrojenjima, tako i na grejnoj mreži", kazao je Vukić.

Naglasio je da po okončanju grejne sezone u Beogradskim elektranama odmah počinju pripreme za narednu zimu.

"Krećemo sa remontima i obnovom sistema kako bismo spremno dočekali sledeću, 61. grejnu sezonu. Obezbedićemo dovoljno energenata i stabilan rad sistema", rekao je Vukić.